Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | В детском лагере Евпатории — первая смена уникального образовательного проекта «Школа у моря»
актуально в республике
В детском лагере Евпатории — первая смена уникального образовательного проекта «Школа у моря»

В детском лагере Евпатории — первая смена уникального образовательного проекта «Школа у моря»

Опубликовал: КрымPRESS в Отдых в Крыму 14:38 28.06.2024

В детском оздоровительном центре «Алые паруса» (пгт Заозерное) открылась первая профильная смена уникального образовательного проекта «Школа у моря».

В течение 21 дня дети со всего Крыма в игровой форме познакомятся с идеей школьного инициативного бюджетирования, пройдут все этапы подготовки инициативного проекта – от выдвижения идеи и поиска единомышленников до презентации готового проекта.

Все тематические мероприятия профильной смены ориентированы на детей и будут реализовываться вожатыми – студентами Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) имени Февзи Якубова, которые ранее прошли онлайн-обучение и офлайн-интенсивы под руководством научных сотрудников Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России и Центра изучения гражданских инициатив КИПУ имени Февзи Якубова.

Инициаторами проекта выступили Министерство финансов Крыма совместно с Министерством образования науки и молодёжи Республики Крым и Центром изучения гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова при методической поддержке научных сотрудников Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

источник: по материалам пресс-службы Министерства финансов Республики Крым

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: отдых в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
отдых в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.