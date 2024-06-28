В детском лагере Евпатории — первая смена уникального образовательного проекта «Школа у моря»

В детском оздоровительном центре «Алые паруса» (пгт Заозерное) открылась первая профильная смена уникального образовательного проекта «Школа у моря».
В течение 21 дня дети со всего Крыма в игровой форме познакомятся с идеей школьного инициативного бюджетирования, пройдут все этапы подготовки инициативного проекта – от выдвижения идеи и поиска единомышленников до презентации готового проекта.
Все тематические мероприятия профильной смены ориентированы на детей и будут реализовываться вожатыми – студентами Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) имени Февзи Якубова, которые ранее прошли онлайн-обучение и офлайн-интенсивы под руководством научных сотрудников Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России и Центра изучения гражданских инициатив КИПУ имени Февзи Якубова.
Инициаторами проекта выступили Министерство финансов Крыма совместно с Министерством образования науки и молодёжи Республики Крым и Центром изучения гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова при методической поддержке научных сотрудников Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Минфина России.
источник: по материалам пресс-службы Министерства финансов Республики Крым
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