В Детском парке Симферополя анонсируют масштабную очистку пруда

Очистка водной глади пруда – одна из ежедневных задач рабочих МБУК «Детский парк».

Чаще всего приходится доставать из воды то, что принёс ветер: опавшую листву, ветки и бытовой мусор, в основном пакеты. Всё это вылавливают с помощью веерных раздвижных грабель, — цитирует пресс-служба директора симферопольских парков Алексея Кочедыкова.

Кроме того, по словам Алексея Кочедыкова, в апреле запланирована масштабная очистка пруда:

Мы планируем убрать накопления ила, которые могут вызвать заболачивание водоёма, поднять со дна мусор.

Директор парков также отметил, что уже несколько лет подряд, исключительно по собственной инициативе, в генеральной уборке пруда Гагаринского парка участвует один из сотрудников, находящегося по соседству, троллейбусного парка Симферополя.

Наш добровольный помощник использует для очистки пруда специальный самодельный якорь. Это приспособление прекрасно вытягивает различные «донные богатства» и прореживает заросли нитчатых водорослей, которые в большом количестве загрязняют воду, — отмечает Алексей Кочедыков.

фото: пресс-служба администрации Симферополя