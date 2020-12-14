В Детском парке Симферополя нарядили ёлку

В Детском парке Симферополя установлена новогодняя ёлка. Ее «изюминка»: часть новогодних игрушек сделана руками детей.

В преддверии новогодних праздников школам Симферополя было предложено поучаствовать в творческом проекте и сделать украшения для ёлки своими руками. Думаем, что каждому ребёнку было бы приятно увидеть свою новогоднюю поделку среди праздничных украшений любимого парка. Этот проект послужил отличным стимулом для школьников развивать свои творческие способности, а для Детского парка украшения стали прекрасным дополнением новогоднего антуража, который придает любимому празднику всех детей ещё более душевную и тёплую атмосферу, – отметил директор МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин.