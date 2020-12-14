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В Детском парке Симферополя нарядили ёлку

В Детском парке Симферополя нарядили ёлку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 13:49 14.12.2020

В Детском парке Симферополя установлена новогодняя ёлка. Ее «изюминка»: часть новогодних игрушек сделана руками детей.

В Детском парке Симферополя нарядили ёлку

В преддверии новогодних праздников школам Симферополя было предложено поучаствовать в творческом проекте и сделать украшения для ёлки своими руками. Думаем, что каждому ребёнку было бы приятно увидеть свою новогоднюю поделку среди праздничных украшений любимого парка. Этот проект послужил отличным стимулом для школьников развивать свои творческие способности, а для Детского парка украшения стали прекрасным дополнением новогоднего антуража, который придает любимому празднику всех детей ещё более душевную и тёплую атмосферу, – отметил директор МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин.

В Детском парке Симферополя нарядили ёлку

Дирекция МБУК «Парки столицы» выражает огромную благодарность за участие и поддержку этого доброго новогоднего проекта заместителю главы – начальнику управления образования администрации Симферополя Татьяне Сухиной, директору МБУДО «Радуга» Виктории Шабановой, коллективам и учащимся СОШ №2, СОШ№30, СОШ №23, МБОУС(К)ОШ «Надежда», Симферопольской академической гимназии и Открытому космическому лицею.

В Детском парке Симферополя нарядили ёлку

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Детском парке Симферополя нарядили ёлку

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