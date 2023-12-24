В Детском парке Симферополя наградили победителей конкурса «Лучшая новогодняя игрушка — 2024»

По доброй традиции, в преддверии новогодних праздников учреждение «Парки столицы» предложило юным симферопольцам принять участие в творческом конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка — 2024» и сделать украшения для зелёной красавицы своими руками. На конкурс в Детском парке Симферополя было представлено более 50 ярких и оригинальных работ. Ребята продемонстрировали высокое мастерство в самых разнообразных техниках.

Каждый год юные симферопольцы радуют нас своими великолепными работами. От всей души поздравляем победителей и благодарим всех участников. Уверены, каждому ребёнку будет приятно увидеть свою новогоднюю поделку среди праздничных украшений любимого парка. Это послужит отличным стимулом для ребят развивать свои творческие способности. А парку они придадут ещё более душевную и добрую новогоднюю атмосферу, — отметил заместитель главы администрации Симферополя Данил Смоляренко.

По итогам конкурса победителями в возрастной категории 7-11 лет стали:

В возрастной категории от 7 до 11 лет:

1 место – Мирослава Лебедева (9 лет) с работой «Крысиный король»;

2 место – Есения Крестьянинова (7 лет) с работой «Винни Пух»;

3 место – София Шестак (9 лет) с работой «Деревянный дракон — повелитель стихий».

В возрастной категории от 12 до 17 лет:

1 место — Вадим Биленко (14 лет) с работой «Волшебная полянка снеговика»;

2 место – Вероника Кордилевская (14 лет) «За Победу»;

3 место – Оксана Елина (12 лет) с работой «Снеговик».

В торжественной обстановке победителям были вручены ценные призы и дипломы, а каждому участнику – благодарственные грамоты. Особую признательность за поддержку конкурса мы выражаем администрации Симферополя, Управлению культуры и культурного наследия Симферополя, творческим коллективам МБ УДО «Радуга» и спонсорам проекта – социально ориентированному бизнесу Крымской ассоциации индустрии развлечений, — сообщили в МБУК «Парки столицы».

Как рассказали организаторы, в этом году на конкурс было представлено более 50 работ. Ребята смастерили шары, фонарики, драконов, снеговиков, Дедов Морозов и других сказочных персонажей из самых разнообразных материалов.

Каждая игрушка порадовала оригинальностью и красотой. Определить победителей оказалось очень непросто, ведь выбирать пришлось лучших из лучших. Все-все игрушки, представленные на конкурс, займут достойное место на главной ёлке Детского парка Симферополя.