В Детском парке Симферополя открылся обновленный зооуголок

Обновленный зооуголок в Детском парке Симферополя открыл свои двери и готов принимать гостей. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

За время, пока зооуголок был закрыт, проведен большой объем ремонтно-восстановительных работ. Построены новые вольеры и домики для животных, отремонтированы и расширены уже существующие вольеры, проведен капремонт канализационной системы. Отремонтированы здания кормокухни, ветеринарного пункта, санитарно-карантинной зоны, — рассказал Михаил Афанасьев.

Кроме того, постройки зооуголка декорированы деревом, а дорожки и проходные места обустроены покрытием из асфальта. Обновлена входная группа.

Глава администрации выразил благодарность всем, кто принимал участие в обновлении зооуголка. Отдельно — поблагодарил депутата Госдумы РФ Юрия Нестеренко за помощь и поддержку.

Пушистые, пернатые, хвостатые, обитатели зооуголка очень соскучились по гостям и будут рады новым встречам! Приглашаю вас посетить обновленный зооуголок в Детском парке Симферополя, — резюмировал Афанасьев.

Фото: Telegram-канал М.Афанасьева.