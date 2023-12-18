В Детском парке Симферополя открыта первая научная площадка для детей

К работам на объекте приступили 13 октября, а бюджет уникального для Крыма проекта составил 26,2 миллионов рублей. Главными гостями праздника стали юные симферопольцы, для которых была проведена яркая и весёлая развлекательная программа. Ребята уже успели оценить игровые элементы и почувствовать себя настоящими музыкантами, космонавтами, метеорологами, аграриями и даже океанологами. Ведь цель новой площадки – создать интерактивный музей под открытым небом, где через игру дети смогут развиваться физически и интеллектуально, осваивать важные навыки, знакомиться с достижениями отечественной науки, — отмечают в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Научная площадка расположена на площади в 2 тысячи квадратных метров между Аллеей пионеров-героев и спортивной школой. Это уникальная, первая подобная в Крыму детская площадка, которая станет новой точкой притяжения для маленьких горожан и гостей крымской столицы. Детская площадка рассчитана на ребят в возрасте от 3 до 12 лет и сможет вместить в себя более 200 детей.

На интерактивных комплексах ребята в игровой форме узнают о достижениях отечественной науки и работе ученых. Тут размещены игровые объекты по 5 тематическим направлениям науки: космос, экология, океан, музыка и агрономия. Через игру дети смогут не только весело провести время, но и освоить важные навыки, получить новые знания.

Научная игровая площадка — абсолютно новый формат на стыке информационного и физического пространства, направленный на детей и их родителей. Здесь ребенок будет развиваться физически и интеллектуально, познавая науку в игровой форме и знакомясь с открытиями российских ученых. В интерактивном музее под открытым небом дети могут узнать, как работает электричество, как устроена солнечная система, насколько быстро распространяется звук и как вычислить скорость движения.

Кроме того, на детской площадке размещены привычные всем игровые элементы. Для того чтобы дать детям и родителям больше вдохновляющей информации о мире научных исследований и открытий, на площадке организована система QR-кодов, а в непосредственной близости от игровой площадки установлен новый современный туалет.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)