В детском технопарке «Кванториум» Севастополь — хакатон VR/AR «Создавай миры»

С 15 по 17 марта на площадке детского технопарка «Кванториум» проходит Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры».

В нем участвуют ребята в возрасте от 11 до 20 лет. 8 команд в первый день получили задания в двух треках:

«Флора и фауна Черного моря» (базовый уровень) – от Севастопольского аквариума-музея,

«Реконструкция исторического пространства» (продвинутый уровень) – от парка живой истории «Федюхины высоты».

Команды уже приступили к своим проектам. Но кроме работы над главным заданием, ребята участвуют в развлекательной программе. Уже играли в настолки, проходили квест о роботах и путешествовали на Эльбрус в VR-очках от проекта «Лечу над миром».

Финал с объявлением победителей и подведением итогов состоится 17 марта.