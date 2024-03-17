В детском технопарке «Кванториум» Севастополь — хакатон VR/AR «Создавай миры»

С 15 по 17 марта на площадке детского технопарка «Кванториум» проходит Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры».
В нем участвуют ребята в возрасте от 11 до 20 лет. 8 команд в первый день получили задания в двух треках:
- «Флора и фауна Черного моря» (базовый уровень) – от Севастопольского аквариума-музея,
- «Реконструкция исторического пространства» (продвинутый уровень) – от парка живой истории «Федюхины высоты».
Команды уже приступили к своим проектам. Но кроме работы над главным заданием, ребята участвуют в развлекательной программе. Уже играли в настолки, проходили квест о роботах и путешествовали на Эльбрус в VR-очках от проекта «Лечу над миром».
Финал с объявлением победителей и подведением итогов состоится 17 марта.
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