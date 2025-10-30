В детской больнице Севастополя модернизировали отделение для новорождённых

В Севастополе полностью завершен капитальный ремонт второго блока грудничкового корпуса ГБУЗ «Городская больница №5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка».

Здание, построенное в 1983 году, долгие годы нуждалось в серьёзной реконструкции. Капитальный ремонт длился несколько лет и включал полную замену инженерных систем, обновление фасада, благоустройство прилегающей территории и внедрение современных решений, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам.

Для нас это огромный шаг вперёд. Условия пребывания мам и детей значительно улучшились. Теперь у нас просторные, светлые палаты, комфортные условия для работы персонала и, что самое главное, безопасная и уютная среда для выздоровления самых маленьких пациентов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующую отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Елену Тамбовцеву.

Отделение рассчитано на 36 коек: 29 — для новорождённых и недоношенных детей, остальные — для педиатрических пациентов до трёх месяцев. Здесь оказывается комплексная помощь: от выхаживания недоношенных младенцев до диагностики и лечения серьёзных патологий у новорождённых. Дети с хирургическими проблемами оперируются в стационаре больницы, а затем продолжают лечение в этом отделении. Также в корпусе функционирует кабинет катамнеза, где малыши наблюдаются до трёх лет.

Особое внимание в ходе ремонта было уделено внедрению передовых медицинских и инженерных решений. Так, на объекте установлена система кислородной терапии, позволяющая как можно раньше переводить детей из реанимации в палаты к матерям, обеспечено совместное пребывание матери и ребёнка, в достаточном количестве размещено оборудование для фототерапии при неонатальной желтухе, для выхаживания недоношенных детей закуплены современные кювезы (КВС), поддерживающие необходимую температуру, влажность и стерильность.

В каждой палате есть отдельная раковина, а в каждом блоке, рассчитанном на две или три палаты, оборудован душ и туалет.

Мы провели полный демонтаж старых систем и смонтировали всё заново: отопление, вентиляцию, кондиционирование, канализацию, водоснабжение. Впервые в здании появились медицинские газы, система вызова персонала в каждой палате, современная пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение по всему периметру и внутри здания. Также организован контроль доступа — попасть на этажи можно только по специальным картам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генерального директора подрядной организации Константина Ребенкова.

По словам начальника отдела капитального ремонта объектов здравоохранения Единой дирекции капитального строительства, Александры Крикуновой, сейчас на объекте проходят пусконаладочные работы по всем инженерным системам — вентиляции, сигнализации, видеонаблюдению, внутренней связи. Параллельно проводится генеральная уборка и оформляется техническая документация для лицензирования.

После сдачи корпуса заказчику, получения всех разрешительных документов и завершения проверок надзорными органами корпус будет официально введён в эксплуатацию и начнёт принимать пациентов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя