В Дне ударного труда приняли участие более тысячи крымских студентов и школьников

17 августа студенческие отряды и трудовые отряды подростков Республики Крым приняли активное участие во Всероссийской акции «День ударного труда». Эта акция является одной из важных инициатив, в рамках которой участники студенческих отрядов демонстрируют высокие трудовые достижения в один из дней трудового семестра. Заработная плата за эту смену перечисляется в Фонд Российских студенческих отрядов (РСО) и направляется на реализацию социальных инициатив и поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В Крыму День ударного труда (ДУТ) проводится в несколько этапов. Так в День молодежи проводился первый этап, в рамках которого студотрядовцами уже было собрано 62,4 тыс. рублей. Основной этап проводится 17 августа, в рамках которого участниками акции стали 1025 студентов и школьников, работающих на трудовом семестре. И финальный этап пройдет в сентябре. В прошлом году в рамках трех этапов было собрано более восьмисот тысяч рублей. В этом году планируем, что сумма будет на порядок больше, так как растет и количество студентов, и количество школьников, которые вступают в студотрядовское движение, – рассказал руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.

17 августа на различных трудовых площадках в Крыму работают более тысячи студотрядовцев, большую часть из которых составляют вожатые и работники сферы сервиса и гостеприимства. Но отдельное внимание уделяется сейчас возможностям трудоустройства школьников.

Трудовая деятельность среди подростков – это важная тема наставничества со стороны вожатых в детских лагерях. Проходя оздоровление в детских лагерях и возвращаясь в последующем домой, школьники активно записываются в трудовые отряды подростков и начинают работать, получая свой первый трудовой опыт. Например, сейчас несовершеннолетние подростки принимают активное участие в работах по благоустройству города Симферополя, а также в уборке его муниципальных учреждений. В целом, через трудовые отряды подростков этим летом работают 418 подростков, чего ранее в таком количестве не было. При этом подростки начинают принимать активное участие во всех студотрядовских мероприятиях, в том числе, и в Дне ударного труда. По инициативе крымских школьников часть средств ДУТ будет направлена для оказания помощи жителям Курской области, – рассказала командир студенческого педагогического отряда «Кондор» Ангелина Радченко.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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