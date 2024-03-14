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В дни выборов и праздника Минздрав напоминает номера телефонов «горячих» линий

В дни выборов и праздника Минздрав Крыма напоминает номера телефонов «горячих» линий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:16 14.03.2024

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает о функционировании актуальных номеров телефонов «горячих» линий. Все контактные телефоны размещены и своевременно обновляются на официальном сайте министерства в разделе «Контактная информация».

Телефоны «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым:

  • 122 – единая информационно-справочная служба (включая запись на прием к врачу);
  • С мобильного телефона  8 800 733 33 12 (С 08.00 до 20.00 ежедневно);
  • Со стационарного телефона 0 800 733 33 12 (С 08.00 до 20.00 ежедневно).

По вопросам организации медицинской помощи, обеспечения высокотехнологичной помощи, предоставления необходимой справочной информации об оказываемых медицинских услугах и работе медицинских организаций, по вопросам  оплаты труда, по вопросам нарушения порядка назначения и выписки обезболивающих лекарственных препаратов, а также своевременная консультативная поддержка медицинских организаций при работе в ЕМИСЗ РК и ЗЛВС (звонки бесплатны):

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С мобильного телефона 8 800 733 33 34 (С 08.00 до 20.00 ежедневно); Список добавочных телефонов — https://mzdrav.rk.gov.ru/structure/2485e500-23c5-4ddb-9cff-86a7838950e4.

Со стационарного телефона 0 800 733 33 34 (С 08.00 до 20.00 ежедневно). Список добавочных телефонов https://mzdrav.rk.gov.ru/structure/2485e500-23c5-4ddb-9cff-86a7838950e4.

– ГУП РК «Крым-Фармация»:

8-989-234-34-84 (в рабочие дни, с 08:00 до 17:00) – по вопросам льготного лекарственного обеспечения.

– Telegram-приемная министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского:

+7 (978) 402-90-90 — принимаются только сообщения в мессенджере Telegram.

Также напоминаем, что официальную информацию о деятельности министерства и подведомственных учреждений можно узнать в официальных социальных сетях:

Telegram: https://t.me/crimea_minzdrav

ВКонтакте: https://vk.com/mzdravcrimea

Одноклассники: https://ok.ru/group/57729170669692.

источник: пресс-служба Минздрава РК

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