В дни выборов и праздника Минздрав Крыма напоминает номера телефонов «горячих» линий

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает о функционировании актуальных номеров телефонов «горячих» линий. Все контактные телефоны размещены и своевременно обновляются на официальном сайте министерства в разделе «Контактная информация».
Телефоны «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым:
- 122 – единая информационно-справочная служба (включая запись на прием к врачу);
- С мобильного телефона 8 800 733 33 12 (С 08.00 до 20.00 ежедневно);
- Со стационарного телефона 0 800 733 33 12 (С 08.00 до 20.00 ежедневно).
По вопросам организации медицинской помощи, обеспечения высокотехнологичной помощи, предоставления необходимой справочной информации об оказываемых медицинских услугах и работе медицинских организаций, по вопросам оплаты труда, по вопросам нарушения порядка назначения и выписки обезболивающих лекарственных препаратов, а также своевременная консультативная поддержка медицинских организаций при работе в ЕМИСЗ РК и ЗЛВС (звонки бесплатны):
С мобильного телефона 8 800 733 33 34 (С 08.00 до 20.00 ежедневно); Список добавочных телефонов — https://mzdrav.rk.gov.ru/structure/2485e500-23c5-4ddb-9cff-86a7838950e4.
Со стационарного телефона 0 800 733 33 34 (С 08.00 до 20.00 ежедневно). Список добавочных телефонов https://mzdrav.rk.gov.ru/structure/2485e500-23c5-4ddb-9cff-86a7838950e4.
– ГУП РК «Крым-Фармация»:
8-989-234-34-84 (в рабочие дни, с 08:00 до 17:00) – по вопросам льготного лекарственного обеспечения.
– Telegram-приемная министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского:
+7 (978) 402-90-90 — принимаются только сообщения в мессенджере Telegram.
Также напоминаем, что официальную информацию о деятельности министерства и подведомственных учреждений можно узнать в официальных социальных сетях:
Telegram: https://t.me/crimea_minzdrav
ВКонтакте: https://vk.com/mzdravcrimea
Одноклассники: https://ok.ru/group/57729170669692.
источник: пресс-служба Минздрава РК
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С тегами: здравоохранение Крыма