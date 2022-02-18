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В ДНР и ЛНР объявлена эвакуация. В Крыму готовы протянуть руку помощи
Фото: dnr-news.com

В ДНР и ЛНР объявлена эвакуация. В Крыму готовы протянуть руку помощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:21 18.02.2022

Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Президент РФ Владимир Путин уже поручил выплатить каждому беженцу, прибывающему в приграничную Ростовскую область из Донбасса, по 10 тыс. рублей и направил в регион врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Крым также готов принять людей. В эти трудные дни крымчане выражают народу Донбасса свою поддержку

Главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Наша страна, наш Президент никогда не бросят сограждан и соотечественников в беде. Безопасность мирных людей будет обеспечена. В эти трудные дни крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса. Мы с вами, вся Россия с вами! Украина демонстративно игнорирует выполнение Минских соглашений. Уверен, что руководство нашей страны примет все необходимые в данной ситуации решения. А поджигатели войны не уйдут от ответственности, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Спикер крымского парламента солидарен с Главой Республики.

Крымчане лучше кого-либо знают, с каким мерзким отребьем приходится иметь дело нашим братьям. Мы не сомневаемся, что нет такой подлости, которую от них нельзя было бы ожидать. А поскольку западные кураторы выписали террористическому государству Украина индульгенцию по поводу любых злодеяний, мера, направленная на обеспечение безопасности жителей Донбасса, видится своевременной и вполне оправданной.

Не хочется окончательно терять надежду на возможность мирного урегулирования этого конфликта, но уверен: у нас достаточно решимости, чтобы встать на защиту регионов, отказавшихся признавать результаты государственного переворота и нацистско-бандеровский киевский режим, — отметил Владимир Константинов.

Рассматривается вопрос размещения эвакуированных жителей Донбасса в свободных санаториях и пансионатах Крыма.

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