Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова
Новости Республики
В ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова
фото: © Крымская митрополия

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:39 24.04.2026

Руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова и еще один волонтер ранены в Донбассе при беспилотной атаке ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Крымской митрополии.

Украинский БПЛА атаковал машину гуманитарного конвоя, доставлявшего помощь жителям прифронтовой «серой зоны», – сказано в сообщении.

Со ссылкой на саму Виноградову в митрополии уточняют, что она получила множественные осколочные ранения. Угрозы жизни волонтера нет. По ее словам, при движении в очередной прифронтовой населенный пункт, куда севастопольские волонтеры везли местным жителям пасхальные куличи, медикаменты и продукты, машину атаковал вражеский дрон. Из четверых членов команды ранения получили двое: Екатерина и Виталий.

Вердикт медиков: „Жить будем. Угрозы жизни нет». В принципе, должно практически все восстановиться. Осколков много, с ними буду жить, — рассказала Екатерина Виноградова.

Повреждение получил и автомобиль, который теперь предстоит восстанавливать.

Благодаря знаниям тактической медицины, опыту поведения в таких ситуациях, всю экстренную первую помощь водитель автомобиля Василий оказал на месте, после чего раненых успешно эвакуировали в полевой медицинский госпиталь, где уже медики оказали квалифицированную медицинскую помощь, – отметили в митрополии.

Гуманитарная миссия Севастополя доставляет необходимое в населенные пункты вблизи линии боевого соприкосновения дважды в месяц.

Узнайте больше:  Майские праздники: Минтранс напоминает правила проезда по Крымскому мосту

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.