В ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова

Украинский БПЛА атаковал машину гуманитарного конвоя, доставлявшего помощь жителям прифронтовой «серой зоны», – сказано в сообщении.

Со ссылкой на саму Виноградову в митрополии уточняют, что она получила множественные осколочные ранения. Угрозы жизни волонтера нет. По ее словам, при движении в очередной прифронтовой населенный пункт, куда севастопольские волонтеры везли местным жителям пасхальные куличи, медикаменты и продукты, машину атаковал вражеский дрон. Из четверых членов команды ранения получили двое: Екатерина и Виталий.

Вердикт медиков: „Жить будем. Угрозы жизни нет». В принципе, должно практически все восстановиться. Осколков много, с ними буду жить, — рассказала Екатерина Виноградова.

Повреждение получил и автомобиль, который теперь предстоит восстанавливать.

Благодаря знаниям тактической медицины, опыту поведения в таких ситуациях, всю экстренную первую помощь водитель автомобиля Василий оказал на месте, после чего раненых успешно эвакуировали в полевой медицинский госпиталь, где уже медики оказали квалифицированную медицинскую помощь, – отметили в митрополии.

Гуманитарная миссия Севастополя доставляет необходимое в населенные пункты вблизи линии боевого соприкосновения дважды в месяц.

источник: РИА Новости Крым