В долги влезть — дело не хитрое: за месяц выдача ипотеки выросла на 10%

По данным ВТБ, за четыре месяца 2026 года россияне оформили ипотеки на покупку новостроек и вторичного жилья на сумму около 1,4 трлн рублей. Это на 55% превышает показатель, зафиксированный в январе — апреле 2025 года.

Выдача ипотеки в ВТБ в апреле в годовом сравнении выросла на 15%. С начала года банк выдал 22 тыс. кредитов на покупку жилой недвижимости на сумму свыше 114 млрд рублей.

Доля рыночной ипотеки увеличилась на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка и снижения ставок, отмечают в банке. По итогам апреля доля рыночной ипотеки в ВТБ достигла 45%. За месяц она увеличилась на 6 процентных пунктов. По словам вице-президента, главы департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, на вторичном рынке отмечено оживление спроса. Благодаря снижению ставок начинают выходить на сделки люди, которые длительное время откладывали покупку жилья.

источник: ЦИАН