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В домах Севастополя обновляют инженерные сети
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В домах Севастополя обновляют инженерные сети

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:23 19.06.2025

В рамках программы капитального ремонта в Севастополе обновляют внутридомовые инженерные сети. Всего в этом году их планируют отремонтировать в 70 домах. Сейчас работы идут в многоквартирном доме на проспекте Победы, 4.

В подвальном помещении дома монтируются узлы горячего и холодного водоснабжения. Помещение предварительно прошло косметический ремонт: выполнена стяжка пола, окрашены стены и потолок, установлено освещение. Для системы теплоснабжения используются стальные трубопроводы, а для систем холодного и горячего водоснабжения — полипропиленовые. Применяются материалы преимущественно российского производства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ведущего инженера управления капитального ремонта ФСКР Александра Дьякова.

На сегодняшний день готовность дома к завершению капитального ремонта составляет около 40-45%.

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Напомним, в текущем году запланирован капитальный ремонт более 200 домов, включающий более 500 видов работ. Модернизация инженерных сетей — один из приоритетных видов работ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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