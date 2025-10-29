Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В домах жителей села Строгоновка Симферопольского района появится газ
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

12:25 29.10.2025

Глава Республики Крым сообщил в своем Telegram-канале о полной готовности к эксплуатации нового распределительного газопровода низкого давления в селе Строгоновка Симферопольского района. По словам Сергея Аксёнова, строительство объекта протяженностью более 100 км началось в октябре 2024 года.

Выполнены работы по установке 7 пунктов редуцирования газа и укладке уличных сетей газораспределения. Монтаж газопроводов-вводов до границ земельных участков для газификации домов осуществлен, согласно поручению Президента, без привлечения средств населения, – поделился Глава Крыма.

На технологическое подключение было подано 1 079 заявок, из них 188 – в рамках программы догазификации. В настоящее время идет процесс заключения договоров с ГУП РК «Крымгазсети» на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей.

Газификация – важный приоритет работы крымской власти. Чем больше уровень газификации, тем выше уровень комфорта людей. Работа по обеспечению крымчан голубым топливом продолжается, — заявил Сергей Аксёнов. 

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

