В Доме-музее А. П. Чехова в Ялте анонсируют IV Фестиваль любительских театров

Новости Республики
С 9 по 13 сентября Дом-музей А.П. Чехова в Ялте вновь станет эпицентром театрального искусства: он откроет свои двери для ежегодного, уже четвёртого по счёту, Фестиваля любительских театральных коллективов. Мероприятие традиционно приурочат к годовщине новоселья великого драматурга в его ялтинском доме. Встречать гостей фестиваля будут капустным пирогом по рецепту семьи Чеховых и ароматным чаем 9 сентября в 17:00.

Каждый год мы дарим аматорским театральным коллективам, возможность «обжить» эти стены, наполнить их новыми голосами и интерпретациями. Это живое подтверждение того, что Дом Чехова остается местом для творчества, источником вдохновения и пространством для новых смыслов. Именно в поддержке народного театрального искусства мы видим особую миссию – создание культурного моста между прошлым и настоящим, – отмечает Владимир Савельев, директор ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник». 

Откроет фестиваль режиссер из Санкт-Петербурга Ксения Стрелец. Спектакль сайд-специфик «Три сестры и брат» по мотивам пьесы «Три сестры» пройдет в мемориальном саду Белой дачи 9 сентября в 17:30. На протяжении 5 дней своё творчество продемонстрируют талантливые коллективы из Таганрога, Севастополя и Южного берега Крыма.

Вход на любой день фестиваля свободный. Подробнее ознакомиться с программой театральных постановок можно в афише.

Напомним, что впервые фестиваль прошел в 2021 году – в год столетнего юбилея музея и в честь 122-годовщины новоселья. По замыслу организаторов, фестиваль был инициирован с целью поддержки и развития любительского театрального творчества и популяризации театрального искусства в Республике Крым.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

