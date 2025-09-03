В Доме-музее А. П. Чехова в Ялте анонсируют IV Фестиваль любительских театров

Каждый год мы дарим аматорским театральным коллективам, возможность «обжить» эти стены, наполнить их новыми голосами и интерпретациями. Это живое подтверждение того, что Дом Чехова остается местом для творчества, источником вдохновения и пространством для новых смыслов. Именно в поддержке народного театрального искусства мы видим особую миссию – создание культурного моста между прошлым и настоящим, – отмечает Владимир Савельев, директор ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник».

Откроет фестиваль режиссер из Санкт-Петербурга Ксения Стрелец. Спектакль сайд-специфик «Три сестры и брат» по мотивам пьесы «Три сестры» пройдет в мемориальном саду Белой дачи 9 сентября в 17:30. На протяжении 5 дней своё творчество продемонстрируют талантливые коллективы из Таганрога, Севастополя и Южного берега Крыма.

Вход на любой день фестиваля свободный. Подробнее ознакомиться с программой театральных постановок можно в афише.

Напомним, что впервые фестиваль прошел в 2021 году – в год столетнего юбилея музея и в честь 122-годовщины новоселья. По замыслу организаторов, фестиваль был инициирован с целью поддержки и развития любительского театрального творчества и популяризации театрального искусства в Республике Крым.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта