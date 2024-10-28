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В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте презентовали новый выставочный проект "Экие вы, Чеховы, талантливые!"
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте презентовали новый выставочный проект «Экие вы, Чеховы, талантливые!»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 14:14 28.10.2024

В День народного единства 4 ноября в 14:30 на веранде-галерее Белой дачи состоится презентация временной тематической выставки. Экспозиция «Экие вы, Чеховы, талантливые!» познакомит гостей с семьей Антона Чехова, а также продемонстрирует, насколько разными и по-своему талантливыми людьми были те, кто шел с ним по жизни рядом.

Основу экспозиции составят личные вещи писателя и его семьи, архивные фотографии с дарственными надписями и автографами, редкие издания и предметы декоративно-прикладного искусства. Впервые будут экспонироваться такие уникальные артефакты, как волшебный фонарь, который собственными руками изготовил Михаил Чехов, посуда семьи писателя, учительские принадлежности Чеховых-педагогов и многое другое.

Посетить выставку можно будет с 4 ноября 2024 года до 16 апреля 2025 года включительно, согласно графику работы Дома-музея А.П. Чехова в Ялте.

источник: пресс-служба администрации Ялты

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