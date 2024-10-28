В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте презентовали новый выставочный проект «Экие вы, Чеховы, талантливые!»

Основу экспозиции составят личные вещи писателя и его семьи, архивные фотографии с дарственными надписями и автографами, редкие издания и предметы декоративно-прикладного искусства. Впервые будут экспонироваться такие уникальные артефакты, как волшебный фонарь, который собственными руками изготовил Михаил Чехов, посуда семьи писателя, учительские принадлежности Чеховых-педагогов и многое другое.

Посетить выставку можно будет с 4 ноября 2024 года до 16 апреля 2025 года включительно, согласно графику работы Дома-музея А.П. Чехова в Ялте.

источник: пресс-служба администрации Ялты