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«Крымский альбом. Возвращение»

В Доме-музее Чехова в Ялте состоялось открытие выставки «Крымский альбом. Возвращение»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 22:05 04.06.2023

Временная экспозиция создана совместно с художником-графиком Мариной Лазаревой.

При поддержке министерства культуры Республики Крым в ялтинском Доме-музее А.П. Чехова состоялась презентация нового выставочного проекта«Крымский альбом. Возвращение», в котором представлены работы художника-графика, члена Союза художников России и Московского союза художников Марины Лазаревой.

«Крымский альбом. Возвращение»

На презентации выставки автор рассказала гостям о том, что ее вдохновило на создание работ, а также показала фильм о процессе создания гравюр.

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«Крымский альбом. Возвращение»

В экспозиции — цельногравированный альбом с пейзажами полуострова, выполненный в уникальной технике меццо-тинто и дополненный поэзией Ивана Бунина.

«Крымский альбом. Возвращение»

Гравюры, представленные на выставке, художница передала в дар в фондовую коллекцию Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

«Крымский альбом. Возвращение»

Посетить временную экспозицию «Крымский альбом. Возвращение» можно до 10 июля согласно графику работы Дома-музея А.П. Чехова в Ялте.

«Крымский альбом. Возвращение»

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры Республики Крым.

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