В Доме-музее Чехова в Ялте состоялось открытие выставки «Крымский альбом. Возвращение»

Временная экспозиция создана совместно с художником-графиком Мариной Лазаревой.
При поддержке министерства культуры Республики Крым в ялтинском Доме-музее А.П. Чехова состоялась презентация нового выставочного проекта«Крымский альбом. Возвращение», в котором представлены работы художника-графика, члена Союза художников России и Московского союза художников Марины Лазаревой.
На презентации выставки автор рассказала гостям о том, что ее вдохновило на создание работ, а также показала фильм о процессе создания гравюр.
В экспозиции — цельногравированный альбом с пейзажами полуострова, выполненный в уникальной технике меццо-тинто и дополненный поэзией Ивана Бунина.
Гравюры, представленные на выставке, художница передала в дар в фондовую коллекцию Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.
Посетить временную экспозицию «Крымский альбом. Возвращение» можно до 10 июля согласно графику работы Дома-музея А.П. Чехова в Ялте.
Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры Республики Крым.
С тегами: выставки в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!