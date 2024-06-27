В Донецке презентовали иллюстрированное издание работ художников Донбасса и Крыма

Это наш очень большой проект, который нас всех сроднил. Мы объединили в нем Крым, ДНР и ЛНР. Художники Донбасса долгое время были в своем информационном пространстве, теперь они уже увидели, что происходит в других регионах страны, начали обмениваться опытом, начали приезжать к нам на пленэры. Мы представляем книгу с работами художников этих регионов в год, когда отмечается 10-летие воссоединения Крыма с Россией, — сказала ТАСС исполнительный директор Союза художников России Марина Рогатовская.

Мероприятие прошло в Доме художников. Собралось около двух десятков творческих деятелей, в их числе — создатели опубликованных в издании работ. Один из авторов книги, донецкий искусствовед Анаит Агабекян пояснила, что презентация стала итогом одноименного проекта, который проводится Союзом художников России с осени 2023 года совместно с региональными отделениями. В числе мероприятий прошли пленэры в Крыму и Тверской области, а также выставки в Москве и Симферополе.

В книге рассказывается о творчестве художников Донбасса и Крыма, истории региональных отделений Союза художников России. Она насчитывает около 500 страниц. Сегодня были представлены пилотные экземпляры. Основной тираж в печати, в июле сотни экземпляров издания передадут в ДНР, ЛНР и Крым. Проект реализован при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

источник: ТАСС