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В Донецке презентовали иллюстрированное издание работ художников Донбасса и
скрин видео ТАСС: © Сергей Гаврилюк/ ТАСС

В Донецке презентовали иллюстрированное издание работ художников Донбасса и Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 27.06.2024

Презентация большого иллюстрированного издания «С Россией вместе. Искусство Крыма, ЛНР, ДНР» прошла в Донецке, передает корреспондент ТАСС.

Это наш очень большой проект, который нас всех сроднил. Мы объединили в нем Крым, ДНР и ЛНР. Художники Донбасса долгое время были в своем информационном пространстве, теперь они уже увидели, что происходит в других регионах страны, начали обмениваться опытом, начали приезжать к нам на пленэры. Мы представляем книгу с работами художников этих регионов в год, когда отмечается 10-летие воссоединения Крыма с Россией, — сказала ТАСС исполнительный директор Союза художников России Марина Рогатовская.

Мероприятие прошло в Доме художников. Собралось около двух десятков творческих деятелей, в их числе — создатели опубликованных в издании работ. Один из авторов книги, донецкий искусствовед Анаит Агабекян пояснила, что презентация стала итогом одноименного проекта, который проводится Союзом художников России с осени 2023 года совместно с региональными отделениями. В числе мероприятий прошли пленэры в Крыму и Тверской области, а также выставки в Москве и Симферополе.

В книге рассказывается о творчестве художников Донбасса и Крыма, истории региональных отделений Союза художников России. Она насчитывает около 500 страниц. Сегодня были представлены пилотные экземпляры. Основной тираж в печати, в июле сотни экземпляров издания передадут в ДНР, ЛНР и Крым. Проект реализован при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

источник: ТАСС

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