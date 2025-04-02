В донорской акции в Ялте приняли участие почти 300 человек

Организаторами мероприятия традиционно выступили: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система».

Цель акции – привлечение внимания общественности к донорству, пополнение запасов донорской крови и ее компонентов, а также поощрение доноров.

28 марта среди участников акции были разыграны ценные призы от социального партнера акции – курортного комплекса Mriya Resort. По итогам розыгрыша 11 доноров выиграли сертификаты на «День Мечты» в курортный комплекс, еще 11 – сертификаты в СПА «Зазеркалье» и 11 – сертификаты на посещение парка развлечений «Дримвуд».

Отдельными призами организаторы поощрят сотрудников станции переливания крови и доноров, которые на постоянной основе сдают кровь и плазму.

Напомним, что прием добровольных доноров крови в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22) проводится ежедневно с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба администрации Ялты