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В донорской акции в Ялте приняли участие почти 300 человек
фото: пресс-служба администрации Ялты

В донорской акции в Ялте приняли участие почти 300 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:42 02.04.2025

11-ю годовщину воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией в Ялте отметили сдачей донорской крови. С 12 по 27 марта в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» проходила донорская акция «Мы вместе! Крым и Россия». В ней приняли участие 294 человека.

Организаторами мероприятия традиционно выступили: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система».

Цель акции – привлечение внимания общественности к донорству, пополнение запасов донорской крови и ее компонентов, а также поощрение доноров.

28 марта среди участников акции были разыграны ценные призы от социального партнера акции – курортного комплекса Mriya Resort. По итогам розыгрыша 11 доноров выиграли сертификаты на «День Мечты» в курортный комплекс, еще 11 – сертификаты в СПА «Зазеркалье» и 11 – сертификаты на посещение парка развлечений «Дримвуд».

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Отдельными призами организаторы поощрят сотрудников станции переливания крови и доноров, которые на постоянной основе сдают кровь и плазму.

Напомним, что прием добровольных доноров крови в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22) проводится ежедневно с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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