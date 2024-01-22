В ДТП на дорогах Крыма с начала года пострадало 18 пешеходов

К сожалению, один человек погиб.

С начала года на дорогах Крыма зарегистрировано 18 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в которых 1 человек погиб, а 17 — получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших трое несовершеннолетних.

В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в период с 22 по 31 января 2024 года на территории Республики Крым сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс профилактических мероприятий «Пешеход. Пешеходный переход!», — сообщили в ГИБДД.

Подчеркивается, что основная цель проводимой операции – снижение количества ДТП и тяжести их последствий, активизация работы по профилактике правонарушений, допускаемых пешеходами и водителями.

Госавтоинспекция Республики Крым обращается ко всем участникам дорожного движения:

Водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части и помнить, что при неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (капюшон, зонт и др.), что может привести к дорожно-транспортному происшествию, строго соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

— быть максимально бдительными в темное время суток и в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;

— при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

— отдавать предпочтение одежде светлых тонов, использовать световозвращающие элементы;

— помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается.