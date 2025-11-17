Прямо сейчас:
В ДТП на крымских дорогах за неделю погибли шесть человек
фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:36 17.11.2025

В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.

В период с 10 по 16 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 25 ДТП, в которых шесть человек погибли, в том числе несовершеннолетний, – приводят статистику правоохранители.

По их данным, 26 человек, в том числе трое детей получили травмы. В шести авариях с участием пешеходов погибли трое, пострадали четверо, в том числе две детей.

175 раз госавтоинспекторы пресекали случаи пьяной езды, 19 водителей привлекли повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. С начала года в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.

источник: РИА Новости Крым 

