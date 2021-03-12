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В ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой» погибла девушка-водитель
Фото: dtpcrimea / Instagram

В ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой» погибла девушка-водитель

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:57 12.03.2021

Пассажир – госпитализирован.

Сегодня днем (в 12:40) на трассе «Симферополь – Джанкой», в районе поворота на село Полтавка произошло ДТП, в котором погиб один человек, а еще один получил тяжелые травмы.

Водитель автомобиля «KIA Soul», выезжая со второстепенной дороги, ведущей в село Полтавка, не уступил дорогу автомобилю «Chevrolet Lanos», двигавшемуся по главной дороге в сторону Симферополя. В результате столкновения водитель «Chevrolet» погибла на месте, пассажир автомобиля госпитализирован в ближайшую больницу, — сообщили в ГИБДД.

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

В ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой» погибла девушка-водитель

Фото: dtpcrimea / Instagram

В ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой» погибла девушка-водитель

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