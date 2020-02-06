В ДТП на трассе «Таврида» пострадал 5-месячный ребёнок. Водителя из авто вырезали

ДТП на трассе «Таврида» произошло накануне вечером, на 26 км в районе с. Глубокий Яр Бахчисарайского района.

В результате ДТП пострадали 3 человека из «Мазды», среди них 5-месячный ребенок. При этом водитель оказался заблокирован в машине. Спасатели при помощи специнструмента извлекли мужчину из авто. Все трое с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Центральную районную больницу г. Бахчисарай, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. – Также спасатели оградили рабочую зону сигнальными конусами и обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.

МЧС Республики Крым призывает автомобилистов строго выполнять правила дорожного движения. Во время управления транспортными средствами быть внимательными и осторожными. Соблюдать скоростной режим движения, не нарушать правил обгона и не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Помните, от каждого из вас зависит безопасное движение на дорогах, жизнь других людей и ваша собственная! В случае чрезвычайного происшествия, следует обратиться в службу спасения по телефону «101».