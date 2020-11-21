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В ДТП под Алупкой сгорел 20-летний водитель ВАЗа
Скриншот: ВК, Автопартнер Крым

В ДТП под Алупкой сгорел 20-летний водитель ВАЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 21.11.2020

Около 10 часов утра на трассе «Ялта – Севастополь», под Алупкой произошло ДТП, в результате которого погиб молодой человек. 20-летний водитель ВАЗа сгорел в своем авто.

На 17-м км автодороги «Ялта – Севастополь» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ 2106, двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Audi». В результате столкновения произошло возгорание обоих автомобилей. Водитель ВАЗа погиб, водитель «Audi» доставлен в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД.

На месте ДТП работали все оперативные службы. Проводится проверка.

 

В ДТП под Алупкой сгорел 20-летний водитель ВАЗа

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