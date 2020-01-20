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В ДТП под Бахчисараем пострадали два человека
Фото: ВК, Автопартнер Крым

В ДТП под Бахчисараем пострадали два человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 17:17 20.01.2020

Накануне днем (в 15:05) на трассе «Таврида», под Бахчисараем произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Столкнулись легковые автомобили «Kia Sorento» и «Hyundai Accent».

Крымские спасатели посредством специализированного гидравлического оборудования провели деблокацию пострадавшего водителя автомобиля «Hyundai Accent» и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Бахчисарайскую больницу. Кроме того, спасатели обозначили рабочую зону с помощью сигнальных конусов на месте аварии и обеспечили противопожарную безопасность, — рассказали в МЧС РК.

В ДТП под Бахчисараем пострадали два человека

В ДТП под Бахчисараем пострадали два человека

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