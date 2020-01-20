В ДТП под Бахчисараем пострадали два человека

Накануне днем (в 15:05) на трассе «Таврида», под Бахчисараем произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Столкнулись легковые автомобили «Kia Sorento» и «Hyundai Accent».