В ДТП под Бахчисараем пострадали два человека

Накануне днем (в 15:05) на трассе «Таврида», под Бахчисараем произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Столкнулись легковые автомобили «Kia Sorento» и «Hyundai Accent».
Крымские спасатели посредством специализированного гидравлического оборудования провели деблокацию пострадавшего водителя автомобиля «Hyundai Accent» и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Бахчисарайскую больницу. Кроме того, спасатели обозначили рабочую зону с помощью сигнальных конусов на месте аварии и обеспечили противопожарную безопасность, — рассказали в МЧС РК.