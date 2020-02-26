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В ДТП под Судаком пострадали три человека

В ДТП под Судаком пострадали три человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 11:51 26.02.2020

Утром 25 февраля (в 10:00) под Судаком произошло ДТП, в ктором пострадали три человека.

Водитель автомобиля «ЗАЗ», гражданин 1958 г.р., двигаясь по автодороге «Грушевка – Судак», со стороны Грушевки в направлении Судака, на 17 км +900 м трассы не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части дороги в левый кювет. В результате данного происшествия пострадали водитель и два пассажира автомобиля «ЗАЗ». С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы, — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В ДТП под Судаком пострадали три человека

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