В ДТП под Судаком пострадали три человека

Утром 25 февраля (в 10:00) под Судаком произошло ДТП, в ктором пострадали три человека.

Водитель автомобиля «ЗАЗ», гражданин 1958 г.р., двигаясь по автодороге «Грушевка – Судак», со стороны Грушевки в направлении Судака, на 17 км +900 м трассы не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части дороги в левый кювет. В результате данного происшествия пострадали водитель и два пассажира автомобиля «ЗАЗ». С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы, — сообщили в ГИБДД.