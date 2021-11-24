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В ДТП с автобусом в Карелии пострадали севастопольские студенты

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали севастопольские студенты

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:26 24.11.2021

В Карелии, на 306-м километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала», в Питкярантском районе произошло ДТП с туристическим автобусом. По данным ГИБДД, всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов – 28 студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ), которые находились на отдыхе в Карелии и сопровождающие. Авария произошла сегодня, 24 ноября около 11 часов. По предварительной версии, водитель, 1967 года рождения не справился с управлением на скользкой дороге.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась 6 пассажирам, 5 из которых доставлены в лечебное учреждение, — рассказали в ГИБДД.

Отметим, что большинство севастопольских студентов отделались легкими ссадинами и синяками, состояние госпитализированных – нормальное, у одной из девушек диагностировано сотрясение мозга. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали севастопольские студенты

Фото: МВД по Республике Карелия.

 

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали севастопольские студенты

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