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В ДТП с рейсовым автобусом в Керчи пострадал «экипаж» ВАЗа
Фото: mchs.rk.gov.ru

В ДТП с рейсовым автобусом в Керчи пострадал «экипаж» ВАЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:53 03.11.2020

Накануне днем (в 16:00) в Керчи, на шоссе Героев Сталинграда произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. На месте аварии работали все оперативные службы. Установлено, что  произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «ВАЗ 2103» с автобусом «Нефаз». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ.

Спасателями проведены мероприятия по деблокации водителя легкового авто с помощью гидравлического оборудования, а также транспортировка пострадавших в карету скорой помощи. Были проведены работы по отключению аккумуляторных батареи поврежденных транспортных средств и произведен смыв топлива с проезжей части, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавшие доставлены в Керченскую городскую больницу №1.

В ДТП с рейсовым автобусом в Керчи пострадал «экипаж» ВАЗа

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