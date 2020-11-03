В ДТП с рейсовым автобусом в Керчи пострадал «экипаж» ВАЗа

Накануне днем (в 16:00) в Керчи, на шоссе Героев Сталинграда произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. На месте аварии работали все оперативные службы. Установлено, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «ВАЗ 2103» с автобусом «Нефаз». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ.

Спасателями проведены мероприятия по деблокации водителя легкового авто с помощью гидравлического оборудования, а также транспортировка пострадавших в карету скорой помощи. Были проведены работы по отключению аккумуляторных батареи поврежденных транспортных средств и произведен смыв топлива с проезжей части, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавшие доставлены в Керченскую городскую больницу №1.