В ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе пострадал пассажир легкового авто

Сегодня днем (в 14:30) в Симферополе, на ул. Севастопольской (на перекрестке с ул. Дмитрия Ульянова) произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Столкнулись «Скорая помощь» (предварительно, сообщается что ехала со звуковым сигналом и проблесковыми маячками) и легковой автомобиль «Mitsubishi Lancer».

В соцсетях очевидцы аварии рассказывают, что «Скорая» перевозила пациента, который, к счастью, в столкновении не пострадал. Больного передали другой бригаде «неотложки». А вот в легковом авто получил травмы пассажир. В обстоятельствах ДТП разбираются госавтоинспекторы.

Фото: ВК, Автопартнер Крым.