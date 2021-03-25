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В ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе пострадал пассажир легкового авто

В ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе пострадал пассажир легкового авто

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:36 25.03.2021

Сегодня днем (в 14:30) в Симферополе, на ул. Севастопольской (на перекрестке с ул. Дмитрия Ульянова) произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Столкнулись «Скорая помощь» (предварительно, сообщается что ехала со звуковым сигналом и проблесковыми маячками) и легковой автомобиль «Mitsubishi Lancer».

В ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе пострадал пассажир легкового авто

В соцсетях очевидцы аварии рассказывают, что «Скорая» перевозила пациента, который, к счастью, в столкновении не пострадал. Больного передали другой бригаде «неотложки». А вот в легковом авто получил травмы пассажир. В обстоятельствах ДТП разбираются госавтоинспекторы.

В ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе пострадал пассажир легкового авто

Фото: ВК, Автопартнер Крым.

В ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе пострадал пассажир легкового авто

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