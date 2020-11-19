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В ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе пострадали шесть человек

В ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе пострадали шесть человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:57 19.11.2020

Сегодня днем в Симферополе, на «нехорошем перекрестке «проспекта Вернадского и ул. Мира произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса «Скорой помощи». В результате аварии пострадали 6 человек, в том числе и беременная пациентка «Скорой».

Водитель автомобиля «Nissan» выезжал с улицы Мира на проспект Вернадского. Совершая левый поворот, он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «Скорой помощи». В результате столкновения автомобиль «Скорой помощи» откинуло на опору линии электропередач. В результате ДТП пострадали пять человек: водитель автомобиля «Nissan», водитель «Скорой помощи», фельдшер, врач и пациентка, которую они везли в больницу, — сообщили в ГИБДД.

В ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе пострадали шесть человек

Отметим, что повреждения получила и пассажирка автомобиля «Nissan». Ей оказали помощь на месте. Таким образом, в этом ДТП все-таки 6 пострадавших (а не 5, по версии ГИБДД).

В крымском Центре медицины катастроф заверили, что карета «Скорой помощи» ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. Подчеркнем, что на этом перекрестке пр-т Вернадского – главная дорога, так что вина водителя легкового авто очевидна.

Еще одно замечание: этот перекресток действительно «нехороший», ДТП здесь случаются регулярно. И это одно из тех мест в Симферополе, где установка светофора – необходимость, подкрепленная числом аварий с пострадавшими.

В ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе пострадали шесть человек

В ДТП со «Скорой помощью» в Симферополе пострадали шесть человек

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