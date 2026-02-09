В ДТП в Крыму за неделю три человека погибли и 18 пострадали

В период с 2 по 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 15 ДТП, в которых три человека погибли, 18 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних, – сообщили в Госавтоинспекции.
Произошло пять ДТП с пешеходами, в которых пострадали шесть человек, трое из которых – дети. Кроме того, полицейские пресекли 132 факта езды в нетрезвом состоянии, 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
В МЧС ранее назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму. Наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги.
источник: РИА Новости Крым
