Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В ДТП в Крыму за неделю три человека погибли и 18 пострадали
Новости Республики
В ДТП в Крыму за неделю три человека погибли и 18 пострадали
фото: © пресс-служба МВД по Республике Крым

В ДТП в Крыму за неделю три человека погибли и 18 пострадали

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 09.02.2026

Три человека погибли и 18 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В период с 2 по 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 15 ДТП, в которых три человека погибли, 18 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних, – сообщили в Госавтоинспекции.

Произошло пять ДТП с пешеходами, в которых пострадали шесть человек, трое из которых – дети. Кроме того, полицейские пресекли 132 факта езды в нетрезвом состоянии, 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Узнайте больше:  Скифское золото в Крым можно вернуть после смены нынешнего режима на Украине

В МЧС ранее назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму. Наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 22

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.