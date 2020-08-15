В ДТП в Сакском районе пострадали шесть человек. Авто всмятку

В Сакском районе около с. Ромашкино ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня около 9 утра.

Столкнулись легковые автомобили Kia Sportage и SsangYong Kyron. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек. Сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена деблокация водителя Kia Sportage, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ограждению места ДТП сигнальными конусами и отключению аккумуляторной батареи. Спасателями была оказана помощь в транспортировке пострадавших к карете скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

УТОЧНЁННЫЕ ДАННЫЕ ГУ МЧС России по РК:

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека. Сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена деблокация водителя SsangYong Kyron, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ограждению места ДТП сигнальными конусами и отключению аккумуляторной батареи.

Главное Управление МЧС России по Республике Крым напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательными во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым

УТОЧНЕННЫЕ ДАННЫЕ ГИБДД:

15 августа, около 9:00 на 9 км 600 м автомобильной дороги «Евпатория – Мирный» водитель автомобиля KIA по неизвестным причинам совершил выезд на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомобилем SsangYong, который двигался из Евпатории в Мирный. В результате столкновения SsangYong вылетел за пределы дорожной части и опрокинулся. По данным ГИБДД, в нем пострадали пять человек, в том числе ребенок 12 лет (всего в автомобиле было семь человек). Также пострадал водитель KIA, который ехал один. Все пострадавшие госпитализированы.