Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В ДТП в Сакском районе Крыма пострадали трое маленьких детей
Новости Республики
В ДТП в Сакском районе Крыма пострадали трое маленьких детей
фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В ДТП в Сакском районе Крыма пострадали трое маленьких детей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 11.05.2026

По предварительной информации пресс-службы прокуратуры РК, авария произошла 10 мая на трассе «Симферополь — Евпатория — Мирный», в районе селе Геройское. Водитель «КИА» не справился с управлением, и машину выбросило на обочину.

Там она несколько раз перевернулась, в результате чего пострадали трое несовершеннолетних пассажиров — 2013, 2023 и 2026 годов рождения. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Узнайте больше:  9 мая - День Глафиры-горошницы. За погодой следите

Правоохранительными органами по факту ДТП организована проверка. Ее ход и результаты взяты на контроль в республиканской прокуратуре. Специалисты установят все обстоятельства происшествия и привлекут виновных к ответственности.

Ранее мы писали, что два микроавтобуса перевернулись на трассе Ялта — Севастополь под Форосом. По предварительным данным, пострадавшие отделались легкими царапинами. Авария спровоцировала крупную пробку на трассе.

источник: Аргументы и факты.КРЫМ 

Просмотры: 7

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.