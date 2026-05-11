В ДТП в Сакском районе Крыма пострадали трое маленьких детей

По предварительной информации пресс-службы прокуратуры РК, авария произошла 10 мая на трассе «Симферополь — Евпатория — Мирный», в районе селе Геройское. Водитель «КИА» не справился с управлением, и машину выбросило на обочину.

Там она несколько раз перевернулась, в результате чего пострадали трое несовершеннолетних пассажиров — 2013, 2023 и 2026 годов рождения. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Правоохранительными органами по факту ДТП организована проверка. Ее ход и результаты взяты на контроль в республиканской прокуратуре. Специалисты установят все обстоятельства происшествия и привлекут виновных к ответственности.

