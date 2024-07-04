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В Думе уверены: поставки новых вооружений из США не помогут киевскому режиму
фото: pikist.com

В Думе уверены: поставки новых вооружений из США не помогут киевскому режиму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:31 04.07.2024

Поставки новых объемов американского оружия на Украину не помогут киевскому режиму и не спасут его от разгрома. Об этом ТАСС заявил депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в новый пакет помощи американской военной помощи Украине войдут артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов противовоздушной обороны.

Есть хорошая фраза «Поздно пить «Боржоми». Поэтому их (США) объемные поставки летального оружия киевскому режиму будут уничтожаться еще на стадии его транспортировки, и лишь ускорят необратимый процесс его полного разгрома, — считает Шеремет.

Он назвал агрессивные действия Вашингтона безрассудными планами, которые «не помогут Байдену выиграть президентские выборы».

Напомним, 23 июня Севастополь подвергся атаке с применением тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом. Более 150 человек пострадали, четверо погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

источник: ТАСС
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