, что в новый пакет помощи американской военной помощи Украине войдут артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов противовоздушной обороны.

Есть хорошая фраза «Поздно пить «Боржоми». Поэтому их (США) объемные поставки летального оружия киевскому режиму будут уничтожаться еще на стадии его транспортировки, и лишь ускорят необратимый процесс его полного разгрома, — считает Шеремет.

Он назвал агрессивные действия Вашингтона безрассудными планами, которые «не помогут Байдену выиграть президентские выборы».

Напомним, 23 июня Севастополь подвергся атаке с применением тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом. Более 150 человек пострадали, четверо погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.