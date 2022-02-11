В двадцати регионах России, в том числе и Крыму задержали 87 подпольных оружейников

Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия.

ФСБ задержала 87 подпольных оружейников в 20 регионах России, изъято 274 единицы оружия, ликвидировано 26 нелегальных оружейных мастерских. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — говорится в сообщении.

Спецоперация проводилась в январе и феврале в Москве и Московской области, республиках Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия и Саха (Якутия), Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Прекращена деятельность 26 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Среди изъятого: 4 пулемета, 18 автоматов, 6 пистолет-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, свыше 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат. Кроме того, у «оружейников» изъяли более 27 тыс. патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра.

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