В двух селах Джанкойского района действуют новые фельдшерско-акушерские пункты

Строительство медучреждений реализовано в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость работ составила 34,8 млн рублей. В новых ФАПах оборудованы кабинеты приема пациентов, смотровые кабинеты с гинекологическим креслом, процедурные, прививочные и стерилизационные, комнаты для хранения лекарственных препаратов. Помещения укомплектованы необходимой медицинской мебелью, оборудованием и компьютерной техникой. Здания подключены к системам электроснабжения, водоснабжения и отопления. Благоустроены прилегающие территории, с учетом доступности для маломобильных граждан, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

К фельдшерско-акушерским пунктам сел Ястребцы и Предмостное на медицинское обслуживание прикреплено более 600 человек. Благодаря строительству модульных ФАПов местные жители могут получать первичную медико-санитарную помощь, проходить первый этап диспансеризации, профилактический медицинский осмотр и вакцинацию в комфортных и современных условиях.

Также в этом году в Джанкойском районе планируется открытие еще 6 модульных врачебных амбулаторий и 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК