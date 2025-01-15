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В двух селах Джанкойского района действуют новые фельдшерско-акушерские пункты
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В двух селах Джанкойского района действуют новые фельдшерско-акушерские пункты

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:38 15.01.2025

В конце декабря 2024 года в двух селах Джанкойского района введены в эксплуатацию новые фельдшерско-акушерские пункты. Модульные пункты открыты в селах Ястребцы и Предмостное.

Строительство медучреждений реализовано в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость работ составила 34,8 млн рублей. В новых ФАПах оборудованы кабинеты приема пациентов, смотровые кабинеты с гинекологическим креслом, процедурные, прививочные и стерилизационные, комнаты для хранения лекарственных препаратов. Помещения укомплектованы необходимой медицинской мебелью, оборудованием и компьютерной техникой. Здания подключены к системам электроснабжения, водоснабжения и отопления. Благоустроены прилегающие территории, с учетом доступности для маломобильных граждан, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

К фельдшерско-акушерским пунктам сел Ястребцы и Предмостное на медицинское обслуживание прикреплено более 600 человек. Благодаря строительству модульных ФАПов местные жители могут получать первичную медико-санитарную помощь, проходить первый этап диспансеризации, профилактический медицинский осмотр и вакцинацию в комфортных и современных условиях.

В двух селах Джанкойского района действуют новые фельдшерско-акушерские пункты

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Также в этом году в Джанкойском районе планируется открытие еще 6 модульных врачебных амбулаторий и 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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