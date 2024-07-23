В Джанкое 15-летнего подростка ударило током… на карусели. Итоги прокурорской проверки

Прокуратура Крыма проверила факт травмирования несовершеннолетнего работника аттракциона электрическим током в Джанкое.

17 июня 2024 года 15-летний работник одного из аттракционов, размещенных в городском парке, при подготовке к запуску аттракциона получил электротравму. Подросток был доставлен в учреждение здравоохранения, где ему оказана необходимая помощь. Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства предпринимателем не приняты необходимые меры по охране труда, несовершеннолетний работник принят на работу без проведения медицинского осмотра. Кроме того, при эксплуатации аттракционной техники допускаются нарушения обязательных норм и правил, — сообщили в надзорном ведомстве.