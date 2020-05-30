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В Джанкое госавтоинспекторы проверили водителей на соблюдения требований ПДД при перевозке детей

В Джанкое госавтоинспекторы проверили водителей на соблюдения требований ПДД при перевозке детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:38 30.05.2020

В Джанкое сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». В ходе проведения мероприятий сотрудники полиции особое внимание уделяли проверке водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров, проводили профилактические беседы и вручали информационные буклеты «Автокресло-детям», «Я и ДОРОГА!».

При проведении мероприятий два водителя привлечены к административной ответственности по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ за несоблюдение Правил дорожного движения при перевозке детей, за что, в соответствии с санкцией статьи, предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что ПДД обязывают водителей использовать специальные удерживающие системы (устройства) при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте младше 7 лет. Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств) или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

В Джанкое госавтоинспекторы проверили водителей на соблюдения требований ПДД при перевозке детей

Фото: ГИБДД.

В Джанкое госавтоинспекторы проверили водителей на соблюдения требований ПДД при перевозке детей

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