В Джанкое госавтоинспекторы проверили водителей на соблюдения требований ПДД при перевозке детей

В Джанкое сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». В ходе проведения мероприятий сотрудники полиции особое внимание уделяли проверке водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров, проводили профилактические беседы и вручали информационные буклеты «Автокресло-детям», «Я и ДОРОГА!».

При проведении мероприятий два водителя привлечены к административной ответственности по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ за несоблюдение Правил дорожного движения при перевозке детей, за что, в соответствии с санкцией статьи, предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что ПДД обязывают водителей использовать специальные удерживающие системы (устройства) при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте младше 7 лет. Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств) или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Фото: ГИБДД.