В Джанкое и в Керчи планируют создать дополнительные посты экстренных медслужб

Дополнительные посты круглосуточных анестезиологических бригад намерены создать на Керченском и Джанкойском направлении в Крыму для оперативной помощи, в том числе водителям, следующим по Крымскому мосту и новому сухопутному маршруту через Донбасс и Новороссию. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров по итогам рабочего совещания с замминистра здравоохранения РФ Андреем Плутницким.

Руководству центра [Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи] поручено проработать создание дополнительных круглосуточных постов анестезиологических бригад на Керченском и Джанкойском направлении, — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что новые пункты появятся в дополнение к двум существующим постам, которые базируются в Симферополе. Новые медпункты позволят сократить сроки оказания экстренной помощи пострадавшим при ДТП или других чрезвычайных ситуациях.

Министр уточнил, что в регионе также существует потребность в стационарных отделениях политравмы и шока. Власти намерены проработать возможность их размещения на базе ряда городских или районных больниц.

источник: ТАСС