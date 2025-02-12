В Джанкое и в Керчи планируют создать дополнительные посты экстренных медслужб

Руководству центра [Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи] поручено проработать создание дополнительных круглосуточных постов анестезиологических бригад на Керченском и Джанкойском направлении, — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что новые пункты появятся в дополнение к двум существующим постам, которые базируются в Симферополе. Новые медпункты позволят сократить сроки оказания экстренной помощи пострадавшим при ДТП или других чрезвычайных ситуациях.
Министр уточнил, что в регионе также существует потребность в стационарных отделениях политравмы и шока. Власти намерены проработать возможность их размещения на базе ряда городских или районных больниц.
источник: ТАСС
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С тегами: здравоохранение Крыма