В Джанкое изъяли около 165 граммов синтетического наркотика N-метилэфедрона

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2024» сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Джанкое выявлен 27-летний житель Красноперекопского района, который осуществлял закладки с наркотическим средством на одной из улиц. При осмотре мобильного телефона полицейскими обнаружены фотографии тайников и переписка с куратором в мессенджере «Телеграмм».
При осмотре места проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством — N-метилэфедроном, общим весом 164,45 граммов. В отношении задержанного следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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