В Джанкое изъяли около 165 граммов синтетического наркотика N-метилэфедрона

При осмотре места проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством — N-метилэфедроном, общим весом 164,45 граммов. В отношении задержанного следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым