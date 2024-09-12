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В Джанкое изъяли около 165 граммов синтетического наркотика N-метилэфедрона
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Джанкое изъяли около 165 граммов синтетического наркотика N-метилэфедрона

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:55 12.09.2024

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2024» сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Джанкое выявлен 27-летний житель Красноперекопского района, который осуществлял закладки с наркотическим средством на одной из улиц. При осмотре мобильного телефона полицейскими обнаружены фотографии тайников и переписка с куратором в мессенджере «Телеграмм».

При осмотре места проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством — N-метилэфедроном, общим весом 164,45 граммов. В отношении задержанного следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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