В Джанкое ликвидирована несанкционированная свалка отходов. Кому говорить «спасибо»?

Вариантов три: а) коммунальщикам, б) администрации, в) прокуратуре. Правильный ответ – В.
Джанкойская межрайонная прокуратура по информации, размещенной в социальных сетях, провела проверку исполнения требований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления.
Установлено, что во дворе многоквартирного дома № 132 по улице Московской в городе Джанкое из-за несанкционированного размещения отходов образовалась свалка. В качестве примера – фото из ВК. Неприглядная картина, верно?
Ввиду выявленного нарушения порядка обращения с отходами прокуратурой в адрес местной администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, — сообщили в надзорном ведомстве.
По требованию прокуратуры участок очищен от мусора. Молодцы, конечно. Вот только почему всегда в подобных ситуациях требуются: а) крик о помощи в соцсетях, б) «волшебный пендель» от прокуратуры… загадка…
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