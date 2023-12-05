В Джанкое любитель пьяной езды… надолго станет пешеходом

А может и на некоторое время сидельцем.

В Джанкое водитель привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Джанкойский» в ночное время на одной из улиц города Джанкоя остановлен «Мерседес-Бенц» под управлением 34-летнего местного жителя. Поведение водителя указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Мужчина на месте прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результаты продутия алкотектора в пять раз превысили допустимую норму, — рассказали в МВД по РК.

Сотрудниками полиции проведена проверка, в ходе которой установлено, что задержанный, ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

По материалам, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, в отношении водителя отделом дознания МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), — уточнили в полиции.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

С начала текущего года на территории Джанкоя и Джанкойского района пресечено 293 факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них за повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ответили по закону 48 человек.