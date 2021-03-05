В Джанкое молодая сотрудница полиции по «горячим следам» задержала злоумышленника

Накануне Международного женского дня пресс-служба МВД по РК рассказала недавнюю историю о храброй девушке – лейтенанте полиции, которая работает и помогает людям в Джанкое.

К участковому уполномоченному полиции лейтенанту полиции Екатерине Сербовой из дежурной части МО МВД России «Джанкойский» поступила информация о том, что на ул. Транспортной неизвестное лицо совершило грабеж денежных средств у местной жительницы. Незамедлительно прибыв на место происшествия, лейтенант полиции выяснила у потерпевшей, что в её домовладение проник неизвестный в тёмной одежде и медицинской маске на лице. Угрожая ножом, он похитил у женщины денежные средства в сумме 7 500 рублей, — сообщает пресс-служба.

Кроме того, хозяйка дома сообщила, что голос нападавшего ей показался знакомым. Несмотря на то, что злоумышленник закрывал лицо, потерпевшая предположила, что это мужчина, проживающий по соседству. В ходе опроса местных жителей было установлено, что предполагаемый грабитель направился в местное увеселительное заведение, расположенное в центре Джанкоя в городском парке.

Прибыв в кафе, участковый Екатерина Сербова вместе с коллегой обнаружила там гражданина, подходящего под описание потерпевшей, который в тот момент распивал спиртные напитки. Связавшись с дежурной частью и вызвав подкрепление, девушка-полицейский предложила подозреваемому проследовать в отдел полиции, на что подозреваемый начал оказывать сопротивление. Сотрудница применила к нему меры физического воздействия и вместе с прибывшими коллегами сопроводила нетрезвого мужчину в отдел полиции. При личном досмотре у подозреваемого в грабеже был обнаружен нож, а также часть похищенных денег. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый житель Джанкоя. В ходе разбирательств он дал признательные показания, — рассказали в МВД по РК.

Следственным отделением МО МВД России «Джанкойский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). В настоящее время ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Лейтенант полиции Екатерина Сербова проходит службу в органах внутренних дел с 2017 года, на должности участкового уполномоченного полиции – чуть более двух лет. По отзывам коллег и руководителей, всегда добросовестно исполняет служебные обязанности, неся службу наравне в коллегами-мужчинами.

Фото: МВД по РК.