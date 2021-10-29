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В Джанкое новый глава администрации города – Игорь Ивин
Фото: страница И.Ивина в Facebook

В Джанкое новый глава администрации города – Игорь Ивин

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:38 29.10.2021

В Джанкое сессия горсовета утвердила кандидатуру Игоря Ивина на должность главы городской администрации. Ранее Игорь Ивин занимал пост первого заместителя председателя администрации.

Изначально на пост главы администрации города претендовали семь кандидатов. Позже два кандидата сняли свою кандидатуру, один не явился к началу конкурса. Ну а 27 октября конкурсная комиссия выбрала «финалистов» — начальника городского департамента труда и соцзащиты Жанну Хмур и первого замглавы администрации Игоря Ивина. Ивин набрал 78 баллов, Хмур – 69.

С конца 2016 и до 1 октября 2021 года администрацией Джанкоя руководил Эдуард Селиванов. Он уволился с формулировкой «по собственному желанию».

Игорю Ивину 49 лет. Джанкой – его родной город. В 1993 году Ивин окончил Симферопольское высшее военное политическое строительное училище по специальности «социальный педагог-психолог», в 2000 году — Харьковский университет внутренних дел по специальности «правоведение». С августа 1993 г. по февраль 2011 г. — сотрудник МВД. В феврале 2011 года уволен из органов внутренних дел на пенсию в звании подполковника милиции.  С сентября 2011 года — заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. С 9 декабря 2014 года занимал пост первого заместителя главы администрации Джанкоя.

В Джанкое новый глава администрации города – Игорь Ивин

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