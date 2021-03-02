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В Джанкое обидели роженицу? Разбирается Следственный комитет
Иллюстрация: Следком

В Джанкое обидели роженицу? Разбирается Следственный комитет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:55 02.03.2021

Следственный комитет начал процессуальную проверку по публикации из социальных сетей. Речь идее об этих сообщениях: в группе ВК Мы из Джанкоя и Инстаграм volonterykryma.

В ходе мониторинга интернет-пространства в группе волонтерского движения Крыма был выявлен пост, в котором сообщается об оказании ненадлежащей медицинской помощи жительнице Джанкойского района из числа сирот при принятии у нее родов и ее новорожденному ребенку. По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю в настоящее время организована и проводится процессуальная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в Следкоме.

Следователи подчеркнули: мониторинг соцсетей проводят регулярно. На особом контроле – сообщения о нарушении прав несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пенсионеров, граждан с ограниченными возможностями и попавших в сложную жизненную ситуацию.

В Джанкое обидели роженицу? Разбирается Следственный комитет

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