В Джанкое осужден местный житель — признан виновным в покушении на убийство знакомого

В Джанкое 35-летний местный житель признан судом виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). То, что жертва не погибла – случайность, поэтому приговор – строгий.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в своем доме в селе Заречное. В ходе возникшего между ним и его знакомым конфликта он нанес ножом не менее 3-х ударов в область груди, а также попытался нанести удар в область сердца. Свой преступный умысел довести до конца обвиняемый не смог ввиду оказанного потерпевшим сопротивления. Кроме того, злоумышленник похитил мобильный телефон, принадлежащий пострадавшему, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.