Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Джанкое по требованию прокуратуры дорога приведена в надлежащее состояние
актуально в республике
В Джанкое по требованию прокуратуры дорога приведена в надлежащее состояние

В Джанкое по требованию прокуратуры дорога приведена в надлежащее состояние

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:29 23.11.2023

По факту обращения местного жителя о ненадлежащем содержании дороги по ул. Нестерова в Джанкое, проходящей, в том числе вдоль дошкольного образовательного учреждения, прокуратура провела проверку. Небезразличный гражданин оказался прав «на все сто».

Установлено, что на указанной автомобильной дороге отсутствуют необходимые дорожные знаки, предупреждающие об опасности как водителей, так и пешеходов. Межрайонной прокуратурой главе администрации города внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены не в полном объеме.

В связи с этим прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации города устранить нарушения в сфере безопасности дорожного движения путем установления дорожных знаков, позволяющих обеспечить безопасность участников дорожного движения, — сообщили в надзорном ведомстве.

В Джанкое по требованию прокуратуры дорога приведена в надлежащее состояние

Исковое заявление прокурора удовлетворено и исполнено в полном объеме.

Узнайте больше:  25 летняя крымчанка отправилась на пять лет в колонию. «Меф» виноват

В Джанкое по требованию прокуратуры дорога приведена в надлежащее состояние

Фото: прокуратура РК.

Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.