В Джанкое по требованию прокуратуры дорога приведена в надлежащее состояние

По факту обращения местного жителя о ненадлежащем содержании дороги по ул. Нестерова в Джанкое, проходящей, в том числе вдоль дошкольного образовательного учреждения, прокуратура провела проверку. Небезразличный гражданин оказался прав «на все сто».

Установлено, что на указанной автомобильной дороге отсутствуют необходимые дорожные знаки, предупреждающие об опасности как водителей, так и пешеходов. Межрайонной прокуратурой главе администрации города внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены не в полном объеме.

В связи с этим прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации города устранить нарушения в сфере безопасности дорожного движения путем установления дорожных знаков, позволяющих обеспечить безопасность участников дорожного движения, — сообщили в надзорном ведомстве.