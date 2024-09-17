В Джанкое подвели итоги реализации нацпроектов

Начиная с 2021 по 2022 гг. в городе Джанкой в два этапа проходил капитальный ремонт набережной реки Степная. Здесь сделаны подходы к набережной, высажены деревья и кустарники. Выполнены работы по очистке русла реки в границах проведенного ремонта.

В 2023 году проходили работы по капитальному ремонту Центральной площади города, где предусмотрели целый комплекс мероприятий по обновлению и формирование комфортных зон для отдыха, озеленение, освещение, размещение малых архитектурных форм.

Точкой притяжения города в этом году станет сквер «Крымская весна». На сегодняшний день завершается комплексное благоустройство сквера, который находится на новой набережной реки Степная и становится настоящим центром жизни для местных жителей.

Не остались без внимания и детские игровые площадки по адресам: Оборонная, 39; Шмидта, 54-48 и Промышленная, 10. где были установлены лавочки, игровые комплексы, качели, горки и т.д.

Немаловажное значение в городе занимает национальный проект «Безопасные качественные дороги», благодаря которому будет приведено в нормативное состояние 2 участка автодорог общего пользования: граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь протяженностью 27,6 км и Таврида — Джанкой – Красноперекопск протяженностью 9,6 км.

Кроме того, завершается ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильной дороге Таврида — Джанкой – Красноперекопск, протяженностью 87,6 пог.м и продолжается ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильной дороге муниципального образования городской округ Джанкой (улица Ленина (мост через реку Степная)) протяженностью 11,9 пог.м

В рамках национального проекта «Демография» в Джанкое установлено два многофункциональных тренажерных комплекса и 5 единиц спортивных площадок, что способствует укреплению здоровья молодежи и достижению высоких спортивных результатов.

В ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ», начиная с 2019 года, осуществляется поставка медицинского оборудования, на котором врачебный персонал успешно оказывает необходимую специализированную помощь гражданам. На сегодняшний день закуплено и поставлено 166 единиц медицинского оборудования в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями по нацпроекту «Здравоохранение». Кроме того, в учреждение было закуплено 22 новых автомобилей для улучшения качества медицинской помощи в Джанкойском районе.

На развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи, в детские поликлинические отделения ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ» и ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника» поставлено 9 ед. медицинского оборудования.

За последние годы работниками сферы образования, и руководством города активно решаются задачи национального проекта «Образование». В Муниципальных общеобразовательных учреждениях города Джанкоя «Средняя школа №8», «Средняя школа №1 им. А.А. Драгомировой», «Многоуровневый образовательный комплекс №2 имени Героя Советского Союза Марии Карповны Байды», «Школа-гимназия №6», «Средняя школа – детский сад №7 имени Героя Советского Союза Марии Октябрьской» создано и функционирует 5 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В МОУ «Школа-гимназия №6» обновили материально-технические базы для занятий физической культурой и спортом.

Джанкойский производитель молочной продукции ООО «Новатор» в два раза увеличил производственные процессы благодаря участию в программе нацпроекта «Производительность труда». На сегодняшний день на заводе работает более 1000 человек. Территория предприятия занимает почти 4 гектара, а общая площадь производственных мощностей – более 10 000 м. кв.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)