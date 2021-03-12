В Джанкое пропала 16-летняя девочка. Нашли в Симферополе

Полицейские в Джанкое в короткие сроки установили местонахождение пропавшей без вести 16-летней девочки. Несовершеннолетняя накануне вечером исчезла с территории Джанкойской школы-интерната, ни сверстникам, ни педагогам о ее судьбе было неизвестно.

После того, как руководители учебного учреждения обратились в полицию, сразу же были мобилизованы значительные силы органов внутренних дел для поиска пропавшей. В результате девочка была найдена в городе Симферополе, где она на протяжении двух дней вела бродяжнический образ жизни. Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Джанкойский» нашли ее около продовольственного магазина на улице Ленина крымской столицы. Установлено, что несовершеннолетняя самовольно ушла из школы-интерната, за период отсутствия преступных посягательств в отношении нее совершено не было. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с воспитанницей и ее педагогами профилактическую беседу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.